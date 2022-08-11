Женщина накинулась с кулаками на ребенка в Анапе после детского ДТП

Инерционная машинка стала причиной конфликта. Фото: скриншот с видео

Конфликт между молодой женщиной и отцом 7-летней девочки произошел на набережной Анапы 9 августа. Он попал на камеру мобильного телефона.

Отец ребенка снимал на телефон, как его кроха пытается рулить, двигаясь на маленькой светящейся машинке. Но ребенок не справился с управлением и врезался в стоящую рядом женщину с цветами. От неожиданности она набросилась на обидчицу, даже не успев понять, что виновница ДТП - дитя.

Камера мобильного телефона продолжала снимать происходящее. На кадрах видно, как отец девочки отталкивает женщину.

- Ты чего руками размахиваешь?! - взвизгивает она.

В итоге вечер был испорчен для всех. А полиция назначила проверку.

- Процессуальное решение будет принято по итогам проверки, материал зарегистрирован, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Между тем, мнения людей по поводу того, кто прав, а кто виноват в этом конфликте, разделились.

- На самом деле это совсем не шутки, для подобных аттракционов необходимо выделять специальные места в городе, где нет пешеходов. Иначе будут происходить подобные случаи постоянно, как и с велосипедами, - говорят общественники в Анапе.

К слову, после нескольких инцидентов с самокатами в курортных городах места в пешеходных зонах, где на них можно ездить, теперь строго лимитированы.