Звезда сериала «Ольга» Ксения Суркова рассказала о съемках новой киноленты в Анапе

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В Анапе снимают новый документальный сериал «Земля виноделов» режиссера Ивана Вдовина. В нем расскажут о российском вине через призму личности и судьбы виноделов. Главную роль сыграет актриса, известная по сериалу «Ольга», Ксения Суркова. Звезда рассказала о съемках новой киноленты и своем отношении к профессии виноградарей.

- Для меня было большим открытием – виноделы так любят свое дело, они не хотят заниматься ничем другим. Очень вдохновляет. Эта любовь, мне кажется, передается даже в вине. Для меня, как для актрисы, это важно, я искала таких людей, которые любят свое дело, - сказала Суркова.

Пилотную серию кинокартины снимают на виноградных плантациях Анапы, таких как Гай-Кодзор и Бюрнье. В качестве локаций также выбраны озеро лотосов, ласточкины гнезда, лестница 800 ступеней и центральный пляж города-курорта.

- Проект - красивый симбиоз исследовательской и художественной работы. Сериал познакомит зрителей с лучшими винными хозяйствами страны раскроет личности виноделов, которые за ними стоят, покажет их внутренние намерения, труд, упорство, желания и амбиции, побудившие их начать заниматься таким непростым делом, - сообщили организаторы съемочного процесса.

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