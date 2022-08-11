«Отбивает нам клиентов!»: На Андрея Разина пожаловались жители Сочи

Разин сдавал номера по 500 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин открыл свой отель в Сочи еще в 2014 году перед зимней Олимпиадой. Причем это не просто гостиница, а музей. Об этом сообщила Телепрограмма.

Отель так и называется «Разин». На каждом этаже - портреты семьи продюсера, его награды и удостоверения. Можно увидеть одежду Юрия Шатунова с первых концертов и редкие фотографии. К слову, здание восьмиэтажное, внутри - витражные окна. А в холле стоит фонтан с лошадью, который выполнен из камней Swarovski вручную.

В каждом номере есть все удобства, начиная от ванной комнаты с круглосуточным горячим и холодным водоснабжением и заканчивая кондиционером. Можно пользоваться утюгом и сдавать вещи в прачечную. К услугам отдыхающих – круглогодичный крытый бассейн, турецкая и финская бани. Также в отеле - тренажерный зал.

Отель Разина. Фото: официальный сайт отеля

Но конкуренты Андрея Разина приходили в бешенство от цены, которую установили для постояльцев. Продюсер сдавал номера туристам по 500 рублей в сутки. Хотя рядом располагались отели, которые предлагают апартаменты по более высоким ценам, - 2500 рублей за день. Разин рассказал, почему решил поставить такую низкую планку для курортного города.

- Жалуются на меня соседи. Пишут в антимонопольный комитет жалобы, почему у Разина номер стоит 500 рублей. Он клиентов отбивает. Там у лифта написано. Эти средства заработали советские поклонники группы «Ласковый май», - рассказал Андрей Разин в фильме «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая».

Вид из отеля. Фото: официальный сайт отеля

Кстати, когда-то здесь можно было встретить лично Юрия Шатунова. В отеле были его апартаменты. Также часто отдыхать в Сочи приезжал и Андрей Разин. Их номера располагались рядом друг с другом.

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