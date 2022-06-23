Был скромный, но без этого никак не мог. Что попросил Юра Шатунов на своем последнем концерте в Сочи

Залы всегда заполнялись. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одной из московских больниц оборвалась жизнь российского певца, солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Ему было 48 лет. Причиной ранней смерти стал обширный инфаркт. Юрий Шатунов на последних минутах жизни не мог самостоятельно ходить и задыхался.

Поклонники певца в шоке, ведь только недавно прошел концерт Юрия Шатунова в Подольске, где весь зал пел хиты прошлых лет. Никто тогда не мог и подумать, что артист вышел на сцену в последний раз. В шоке до сих пор находится и организатор гастролей звезд в Сочи Игорь Маковецкий. Именно он организовал последний концерт в Сочи Юрия Шатунова 1 июля 2019 года.

- Юра много лет здесь прожил. Публика его очень сильно любила и всегда ждала. Многие ходили на его концерты вспомнить молодость, - рассказывает «КП» - Кубань» Игорь Маковецкий. - И несмотря на популярность, у Юры был очень простой бытовой райдер (перечень условий и требований, предъявляемых артистом к организаторам выступлений, - от Авт.), без всяких изысков. Певец вел всегда себя достаточно скромно. Он очень сильно любил Сочи. И точно также любил наши фрукты и ягоды, особенно арбузы. Он был нашим парнем. Всегда был достаточно скромным человеком, что в жизни, что на сцене.

У Юрия Шатунова были дом и квартира в Сочи. Апартаменты артисту подарил продюсер Андрей Разин еще в 2016 году. А в селе Барановка располагался дом певца. Дом Юры Шатунова в Сочи совсем не похож на особняк звезды. Старенький, неказистый, хотя и в два этажа. Даже в доме проявлялась вся скромность артиста. Сейчас же к воротам несут цветы и игрушки.

В Сочи концерты Юрий Шатунов вел около двух часов, причем под живую музыку. Зал всегда был забит фанатами.

- Чаще всего публика просила исполнить песни «Белые розы», «Розовый вечер» и «Детство», - говорит Игорь Маковецкий. - Именно они всегда пользовались популярностью у зрителей.

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