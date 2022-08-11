Жителей Кубани просят экономить электричество, чтобы не остаться без света

Жара в крае стоит такая, что ежедневно подстанции не выдерживают. Фото: Алексей ФОКИН

В Краснодарском крае наступила пора, когда жители из офисов по вечерам выходят неохотно. Еще бы - кому из прохлады хочется погружаться в адское пекло. Термометры зашкаливают, при этом метеорологи готовят к худшему - отметки на следующей недели вырастут до +42 градусов. Даже самый короткий путь в такую погоду кажется мучением. Но большим разочарованием для многих становится отсутствие света в квартире. А в последние дни перебои происходят все чаще.

Особенно от этого страдают жители Краснодара. Что ни день, то десятки многоэтажек остаются без блага цивилизации. А в такое знойное время без кондиционера ой как тяжело. Энергетики объясняют - аномальная жара стала причиной сильных нагрузок на системы энергообеспечения. Потому, как правило, вечером происходят отключения электроэнергии.

Чтобы избежать перебоев, жителей просят экономно расходовать электроэнергию и включать только те электроприборы, которые действительно необходимы. Как объясняют в НЭСК, любая электросеть рассчитана на определенную степень нагрузки. Потому не стоит включать одновременно много приборов. Это, к слову, поможет снизить риск пожара.

- Такая жара в бытовой жизни несет для горожан большие риски. Возможны пожары в транспорте, в жилье. Проводка в наших домах имеет свойство ветшать, изнашиваться в процессе эксплуатации. При этом единовременное включение электроприборов в сеть может привести к ее перегрузке, как следствие - короткое замыкание и пожар, - рассказал на радио «Комсомольская правда» заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Дмитрий Божков. - Поэтому важно обращать внимание на то, сколько приборов в доме включено в сеть. Не стоит забывать, что, включая телевизор и кондиционер, у вас параллельно работает холодильник, возможно, также электрическая печь, идет зарядка всевозможных гаджетов. Все это может привести к перегрузке.

Напомним, ранее сообщалось, что 40-градусная жара в крае установится минимум на неделю. Синоптики не исключают, что такие высокие отметки сохранятся и на более длительный срок – до конца августа.

Куда звонить, если отключили свет

В случае отключения света горожане могут обратиться к диспетчеру городской электросети: 8 (861) 255-45-66, 076.

Западный - 8 (861) 261-71-03.

Прикубанский - 8 (861) 226-25-40.

Центральный - 8 (861) 233-96-03.

Карасунский - 8 (861) 237-54-56.

Горячая линия АО «НЭСК-электросети»: 8 (800) 234-83-73.

Также можно набрать номер Единой диспетчерской аварийной службы города: 050; 075.

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