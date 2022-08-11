Палеонтологи нашли на Кубани кости древних слонов и гигантских саламандр

Найденные останки древнего южного слона - важная находка. Фото: Фото: ЮНЦ РАН / Vk.com

Останки одного из самых древних южных слонов были обнаружены в Краснодарском крае. Открытие сделала группа ученых из Южного научного центра РАН и Геологического института РАН. Второй год подряд палентологи ведут раскопки на территории Белореченска района, но пласты земли раскрывают перед археологами все новые и новые тайны.

- В этот раз мы получили совершенно уникальный материал. Эти находки заставили нас заново взглянуть на геологическую историю Кубани, - рассказали участники экспедиции.

Древние ископаемые отправлены в исследовательские лаборатории. Фото: Фото: ЮНЦ РАН / Vk.com

Ученые открыли новый эпизод в развитии фауны Предкавказья. Кости большерогого оленя, древней свиньи, этрусского медведя уже отправлены в лаборатории на исследования. Но уже известно, что они жили в этих местах более нескольких миллионов лет назад.

Но больше всего участников раскопок удивили останки древних гигантских саламандр. Это предки тех пресмыкающихся, что сейчас обитают в Японии и Китае. А 2,8 миллиона лет назад земноводное обитало на территории Предкавказья.

Ранее гигантские саламандры населяли эту территорию. Фото: ЮНЦ РАН / Vk.com

- Это самая молодая находка этой гигантской амфибии на территории Европы. И это, конечно, весьма ценное открытие, которое принадлежит палеогерпетологу Елене Сыромятниковой,- сообщили в Российской академии наук.

Первым два года назад на окаменевшие останки наткнулся местный житель Павел Седнев. Мужчина сообщил о важной находке в районный музей, а те в свою очередь позвали ученых. Точные координаты палеонтологи старались держать в тайне, но черные археологи все же пронюхали об уникальном месте. На сайтах бесплатных объявлений появились лоты, важность которых с точки зрения науки оценить сложно.

Ученые держат в секрете это место. Фото: ЮНЦ РАН / Vk.com

- К большому сожалению, не все находки достаются ученым. Некоторые уже начали продавать в интернете. Место этим ископаемым в музеях, а не в частных коллекциях, где они будут недоступны специалистам, - палеонтологи говорят, что частные коллекционеры не всегда способны обеспечить фоссилиям необходимые условия хранения, из-за чего те разрушаются и теряют научную ценность.

Кладбище древних слонов и саламандр сейчас законсервировано до следующего палеонтологического сезона. Место находится под охраной государства. Незаконные раскопки здесь чреваты проблемами с законом.

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Самая настоящая спасательная операция уникальных окаменелостей и артефактов проходит на Таманском полуострове, в Темрюкском районе Кубани. Здесь нашли целое кладбище останков слонов и носорогов возрастом 1,4 миллиона лет.