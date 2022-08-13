Завелся с пол-оборота. В Славянске-на-Кубани парень избил пьяного мужчину за непристойный комплимент девушке

Молодой человек нанес более 10 ударов мужчине. Фото: скриншот видео

В Славянске-на-Кубани полиция проводит проверку после избиения мужчины. Конфликт произошел на одной из улиц город. По словам очевидцев, подвыпивший местный житель средних лет стал сыпать непристойные комплименты девушке. Это не понравилось молодому человеку, который услышал разговор.

На кадрах, попавших в соцсети, видно, что сначала парень спокойно разговаривал с мужчиной. Но потом внезапно озверел. Он нанес более 10 ударов по голове и телу мужчины. Бил кулаками и ногами. После того как избитый упал, молодой человек успокоился.

Сейчас видео изучают сотрудники полиции.

- По факту публикации в дежурной части ОМВД России по Славянскому району назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее «КП» - Кубань» рассказывала, что под Краснодаром мужчина избил чужого ребенка на детской площадке. Рассвирепевший житель поселка Яблоновский надавал оплеух мальчику и гонялся за ним во дворе. К счастью, за ребенка вступились две женщины.