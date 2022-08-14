«Дай знать, ты жива?»: Ольга Бузова взбудоражила фанатов своим внезапным исчезновением

В последний раз на связь с подписчиками певица выходила 11 августа.

Вот уже третьи сутки поклонники Ольги Бузовой не находят себе покоя. Известная певица взбудоражила своим внезапным исчезновением. Напомним, 11 августа звезда сообщила в своих соцсетях о том, что сейчас отдыхает на Красной Поляне. Она сняла, как идет к частному вертолету, а потом на нем летит к сочинским вершинам.

- Я больше недоступна. Столько всего произошло за последнее время, встреч, событий… Я так много себя всем отдала, поэтому, чтобы наполниться новыми эмоциями, я отправляюсь в поход в горы... Буду вам все показывать, - написала телеведущая в соцсетях под фотографией рядом с вертолетом.

Вот только после публикации этого снимка Ольга Бузова больше ничем не делилась с фанатами. Поклонники, естественно, забили тревогу - вот уже третьи сутки она ничего не выкладывает в социальных сетях. На первый взгляд, ситуация и правда выглядит подозрительно, ведь певица обычно рассказывала буквально о каждом своем шаге.

Под последним снимком в Telegram-канале Бузовой подписчики продолжают оставлять сообщения.

- Оля, дай о себе знать, где сторис? Ты жива? - то и дело пишут поклонники. Но пока ни на один из комментариев Ольга Бузова не ответила, новых постов в ее соцсетях не появилось.

В комментариях под последним постом в Telegram фанаты беспокоятся о любимой певице.

Стоит сказать, что прокомментировать исчезновение девушки не смог даже ее PR-директор Антон Богославский. Он заявил, что телефон певицы недоступен. Однако поводов для беспокойства ни коллеги, ни знакомые Бузовой не видят. Есть информация, что после экскурсии на вертолете телеведущая благополучно приземлилась обратно и вернулась в свой отель.

Скорее всего, в горах у певицы просто нет доступа к интернету либо она на время решила отдохнуть от виртуального пространства, чтобы набраться сил перед новыми гастролями.

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