Ольга Бузова перестала выходить на связь после поездки в горы Сочи

Бузова пропала. Фото: личный архив певицы

Фанаты певицы Ольги Бузовой забили тревогу. Исполнительница не выходят на связь уже почти сутки. В последний раз Бузова опубликовала видео в соцсетях 23 часа назад. Певица сняла, как она идет к частному вертолету, а потом летит в горы Сочи.

- Она пропала. Сутки назад мы с ней общались. Знаю, что она полетела в горы. Больше мы с ней не разговаривали. Я не знаю больше, что вам сказать, - рассказал Телепрограмме пиар-директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский.

Сама звезда обещала делиться со своими поклонниками последними новостями и красивыми кадрами живописной природы Сочи. Однако слово не сдержала.

Некоторые предполагают, что телефон Бузовой просто не ловит в горах сеть. К тому же, в последней публикации певица интригующе написала, что она больше недоступна.

- Столько всего произошло за последнее время, встреч, событий…я так много себя всем отдала, поэтому, чтобы наполниться новыми эмоциями, я отправлюсь в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека. Неизведанные тропы и новые маршруты, - написала Бузова в соцсетях.

К слову, недавно исполнительница выложила видео, которым шокировала своих фанатов. Ольга Бузова прошлась по номеру в одном халатике, который потом спустила до поясницы. Певица стояла топлес на балконе отеля. А внизу проезжали автомобили. У некоторых фанатов видео вызвало восторг, а другие осудили Бузову.

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