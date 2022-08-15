Фигурист Максим Траньков учит плавать годовалого сына в Сочи

Олимпийские чемпионы вместе со своими детьми в Сочи. Фото: СОЦСЕТИ

В Сочи приехали Татьяна Волосожар и Максим Траньков. В этом году семья чемпионов принимает участие в ледовом шоу Навки «Лебединое озеро». Но фигуристы решили приехать на курорт не одни.

В микроблогах Волосожар и Транькова стали чаще появляться снимки с участием маленьких наследников пары - дочери Анжелики и сына Теодора. Дети олимпийских чемпионов приехали вместе с папой и мамой в Сочи.

Траньков учит своего сына плавать. Фото: СОЦСЕТИ

Старшая дочь уже умеет плавать, когда-то ее научил Максим Траньков. А вот годовалый Тео только начал осваивать уроки от своего отца. Фигурист сам учит своего годовалого наследника держаться на воде. Первые занятия уже прошли в бассейне, пока отец боится брать сына на море.

В социальных сетях фигурист опубликовал фотографии с малышом. Тео стоит довольный на папиной руке. По снимкам можно сказать, урок по плаванию прошел удачно.

Первые занятия уже прошли в бассейне. Фото: СОЦСЕТИ

- По конспектам Анжелики осваиваем водные развлечения с Тео, - подписал кадр Максим Траньков.

Поклонники тут же выразили свое восхищение и написали множество комментариев: «Максим, вы такой молодец», «Прелесть, а не ребенок! Будьте здоровы и счастливы», «Лапуся», «Прекрасный парень», «Солнышко», «Я в синхронное пойду, пусть меня научат», «Такой милый хомячок».

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