Двум «судебным решалам» в Краснодаре дали по шесть лет тюрьмы

Мужчин взяли под стражу в зале суда

В Краснодаре осудили Валерия Семенова и Игоря Кривокотченко за мошенничество и посредничество во взяточничестве. Мужчины в узких кругах были известными «судебными решалами».

- В июне 2018 года к Семенову обратилась жительница Краснодара, она попросила за деньги обжаловать и отменить решения по гражданскому делу, вынесенных Прикубанским районным судом. Семенов обратился к Кривокотченко, который обладал связями в судебной системе и согласился передать деньги неустановленным судьям Прикубанского районного суда и Краснодарского краевого суда, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Кубани.

В общей сложности от женщины Семенов получил 6 млн рублей. Деньги были переданы для взяток судьям через Кривокотченко.

- Кривокотченко взял деньги, фактически присвоив их себе, так как не собирался предпринимать каких-либо действий для передачи указанной суммы денег неустановленным судьям за отмену состоявшихся решений и принятие новых. В судебном заседании подсудимые вину в полном объеме не признали, - отметили в суде.

Суд расценил действия мужчин подрывающими авторитет судебной системы. Кроме этого, служители Фемиды не нашли смягчающих обстоятельств.

- Суд назначил Семенову и Кривокотченко по шесть лет тюрьмы строгого и общего режима. Мера пресечения в виде подписки о невыезде судом им была изменена, они взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, - добавили в пресс-службе суда.

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