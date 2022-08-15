Сексуальная реклама школьной формы для девочек возмутила родителей на Кубани

Так модели рекламируют школьную (!) форму

Накануне учебного года все родительские разговоры только о школе. Сборы в разгаре. Но если решение по форме у младшеклашек принимала администрация школ Краснодарского края, то старшеклассникам дали разгуляться. Причем, судя по рекламным роликам некоторых швейных мастерских, в прямом смысле. Так, родители из Тимашевского района нашли рекламу школьной формы для девочек, демонстрируемую в многочисленных городских пабликах, слишком взрослой.

В ролике ученица лет 15 красит губы, сексуально отставив ножку в сторону.

- Это что еще такое? В наши годы девочкам за помаду на губах завуч двойки в дневник ставил, а тут еще и подражать предлагается, - зашумели родители.

Кто-то увидел в малолетних моделях сходство с набоковской Лолитой. На разных кадрах школьница, справедливости ради, в стильной одежде принимает недвусмысленные позы.

- Сон педофила! - осуждают в Сети такой маркетинговый подход.

Надо сказать, профессиональные стилисты рекламу тоже не оценили и сочли ее неуместной и пошловатой.

- Всему свое время. Эта реклама, действительно, сделана дурновкусно. Хотя дизайнерские решения для девочек-старшеклассниц очень недурны. Грязи и взрослости в нашей жизни и так хватает, а вот Наташ Ростовых с чистым и искренним взглядом, к сожалению, нет, - прокомментировала стилист из Сочи Инга Руле.

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