Новое тату на груди и губы бантиком: родителей возмутил внешний вид 11-классницы на линейке

Вид старшеклассниц на линейках вызывает недоумение взрослых Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В Краснодаре, как и по всей стране, 1 сентября началось со школьных линеек. Это священный день, ради которого в гардеробах десятков поколений девочек появляется кружевной фартук и форменное платье плиссе. Мода на этот набор атрибутов из "форменного " же прошлого не проходит. Правда, иногда невинный наряд выпускницы стараются все же сделать чуть сексуальнее.

- В нашей школе 11-классница пришла, как подобает, в белом фартуке. Но под него зачем-то надела футболку декольте. А сквозь вырез проглядывает огромная татуировка на груди. Выглядит нелепо, - раскритиковали "излишества" родители девочек.

Заметили они, что частенько после летних каникул старшеклассниц не узнать. И не потому, что за это время они выросли и похорошели. Скорее, по словам взрослых, над внешностью кое-кого поработали профессиональные хирурги и косметологи.

Кто-то за лето набил новую татуху на невинной груди

- У нас одна пришла сегодня с раздутыми силиконом губами, - продолжают краснодарские мамы обсуждать итог торжественных линеек.

При этом они вспоминают, что в советских школах, откуда выпускники нового времени благополучно позаимствовали дресс-код, на страже морали и на пороге школы стояли завучи. На занятия могли и вовсе не пустить за следы помады на губах.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Детский психолог считает, что подросткам свойственно самовыражаться через детали одежды, прически и даже макияжа.

- Препятствовать этому не стоит. Конечно, меру нужно знать во всем. Но это должно быть проблемой домашнего воспитания, а не школьного. Ничего страшного и тем более опасного в нестандартном внешнем виде подростков нет. Скорее наоборот, это проявление психологического здоровья, - прокомментировала Маргарита Иванова.

Напомним, в Краснодарском крае за парты 1 сентября сели 79 тысяч учеников. Учебный год официально стартовал.