Первый «Я» класс и ученики с чемоданами: как в школах Краснодара прошли праздничные линейки

Букв в алфавите уже не хватает Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Школы Краснодара вновь побили всероссийский рекорд по количеству первоклассников. За парты сядут 21 тысяча 262 ученика (это на 1 тысячу больше, чем в 2020 году).

В самых густонаселенных районах кубанской столицы родители давно смирились с тем, что букв в алфавите на всех не хватает. Чтобы не путать классы, помимо литера им присваивают и цифровое значение.

Дети снова сели за парты Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Но и без 1 "Я" в этом году не обошлось. Добили, наконец, букварь в школе №94 в Губернском микрорайоне Краснодара. Первых классов здесь 29 (!). Да и таблички с обозначением «1 "Х"», «1 "Ф"», «1 "Ы"» выглядят не менее экзотично.

Учиться в них будут более 840 детей. Рассадят за парты детей в трех корпусах - по улицам Изобильной, 2 и Тепличной, 11.

Школьники начнут занятия уже завтра Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

К слову, торжественная линейка со всеми традиционными атрибутами прошла лишь для первых и выпускных классов. Остальные школьники сели за парты в 9.00, чтобы начать учебный год с классного часа.

Выглядит такой набор литеров экзотически Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В массивных портфелях, которые заслуживают отдельного внимания, пока нет учебников и тетрадей.

- У кого-то настоящие дорожные чемоданы с ручками, а не портфели, - рассказывают родители школьников.

Если не модными нарядами, то рюкзаками можно было прихвастнуть Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В этом году в целях безопасности их оставили за воротами школ региона.

Линейки были не для всех Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В этом году 1 сентября на Кубани за парты сядет более 725 тысяч школьников. Из них 79 тысяч — первоклассники.

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