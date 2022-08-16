Космонавт Олег Артемьев показал курорты Краснодарского края из космоса

Фото: t.me/oleg_mks

Летчик-космонавт Олег Артемьев снял на видео побережье Краснодарского края с борта космической станции. Кадрами он поделился с подписчиками на официальной странице в Telegram-канале.

- Новороссийск, Геленджик, Криница, Джубга, Лермонтово, Сочи, Туапсе. Вот такой красивый Краснодарский край, - сказал за кадром Артемьев.

На завораживающем видео хорошо просматривается ярко-синее море и побережье Кубани. Кроме этого, видны извилистые и непредсказуемые реки – они прочерчены тонкими ниточками по направлению к морю. А небесное одеяло из облаков сверху напоминает заснеженные участки местности.

Это не первый ролик космонавта кубанской местности. Ранее Артемьев публиковал видео Черного моря, но кадры были отдаленными и рассмотреть города было тяжелее. Многие люди были поражены фантастическими и завораживающими видами. Некоторые подписчики космонавта даже поинтересовались, реальные ли это кадры. На видео многим показалось, что море выглядит чересчур красивым.

Четыре года назад космонавт фотографировал из космоса сочинский стадион «Фишт», а также делал несколько снимков Новороссийска и спрашивал у местных жителей и туристов про погоду.