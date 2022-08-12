Российский космонавт Олег Артемьев во время нахождения на МКС снял на видео Черное море. Фото: t.me/oleg_mks

Краснодарский край, как, впрочем, и другие районы России, прекрасно можно рассмотреть из космоса. Но особенно завораживающим оказалось Черное море, над которым пролетали космонавты. Удержаться и не снять красивое зрелище они не смогли. Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев записал на видео Черное море.

На съемке видно не только побережье Турции, но и пляжи Краснодарского края.

- Черное море с борта Международной космической станции! Есть у нас тут местные или отдыхающие? - поинтересовался у подписчиков Олег Артемьев после публикации ролика.

Многие люди были поражены фантастическими и завораживающими видами. Некоторые подписчики космонавта даже поинтересовались, реальные ли это кадры. На видео многим показалось, что море выглядит чересчур красивым. На кадрах - бирюзовая вода, цвет которой у берегов Краснодарского края выглядит еще более насыщенным.

- Наверное, добились этого благодаря компьютерным технологиям и эффектам, - гадали пользователи.

Однако видео космонавт не монтировал - в сети оно появилось в оригинальном виде.

Напомним, другой российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков ранее сфотографировал знаковые места Сочи. Это Адлерский район и Красная Поляна. На его снимках снег, покрывающий горные вершины, напоминает гигантские звезды.

А еще Сергей Кудь-Сверчков публиковал фотографию знакового места Новороссийска. Это местный морской порт – один из крупнейших на Черном море.

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