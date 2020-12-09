Фото из космоса: В горах Сочи снег похож на звезды

Фото: @kudsverchkov

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал знаковые места Сочи. Это Адлерский район и Красная Поляна. Фото Сочи с орбиты он разместил на своей странице в Instagram. На них снимках снег, покрывающий горные вершины, напоминает гигантские звезды.

- Привет солнечному Адлеру и курортам Красной Поляны! Особенный привет — Олимпийскому парку и Образовательному центру «Сириус», - отметил космонавт. - Много дней на разных сборах и тренировках мы провели здесь, на берегу Черного моря.

По его словам, не вспомнить, сколько раз космонавты пробегали по набережной от порта до границы и обратно. Сергей Кудь-Сверчков признался, что c нетерпением жду дня, когда снова окажется на утренней пробежке по набережной Олимпийского парка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказала, как обмелевшее Краснодарское водохранилище выглядит на снимках со спутника.