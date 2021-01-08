Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал фотографию знакового места Новороссийска. Это местный морской порт – один из крупнейших на Черном море. Снимки с орбиты испытатель разместил на странице в Instagram.- Город-герой Новороссийск, привет из космоса! Новороссийск — один из крупнейших портов в Черном море, а также крупнейший порт России, – отметил Сергей Кудь-Сверчков. – Здесь расположены пассажирские и грузовые терминалы, а также нефтеналивная гавань. Здесь осуществляется торговля с различными странами.Фотографии космонавта оценили пользователи социальных сетей, в том числе жители Новороссийска.- Ух ты, я даже виду свой дома, космос! – люди делились эмоциями в комментариях под снимком.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФото из космоса: В горах Сочи снег похож на звездыРоссийский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал знаковые места Сочи (читайте далее).