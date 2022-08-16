Леонид Гутриц. Фото: соцсети

Бывшего главу Гулькевичского района Леонида Гутрица утром 16 августа нашли мертвым возле здания районной прокуратуры. Следователи проводят проверку по данному факту. Об этом сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

В настоящее время проверяется версия о самоубийстве Леонида Гутрица. 65-летний бизнесмен оставил в кармане записку. В ней говорится о том, что умерший якобы винит в произошедшем правоохранителей и некую «аферистку».

Тело нашли у входа в прокуратуру района

Леонид Гутриц работал в должности главы Гулькевичского района с 2003 по 2007 год. До этого он занимал должность директора агростроительного комбината «Гулькевичский». В 2007 году тогдашний губернатор региона Александр Ткачев отправил в отставку Гутрица, а вместе с ним еще 13 руководителей районов. После этого экс-глава Гулькевичского района вернулся в бизнес.

Смерти Леонида Гутрица могли способствовать несколько причин. Одна из версий – бывший чиновник покончил с собой после гнета по уголовному делу о гибели ребенка. Гутриц являлся собственником аквапарка «Семь озер» в Гулькевичи. Там четыре года назад погиб ребенок. Сначала в гибели малыша обвинили инструктора-спасателя, а позже дело завели и на Гутрица. По данным местного юриста Сергея Земцова, эта ситуация не может утихнуть уже несколько лет. После трагедии с утонувшим мальчиком Гутриц закрыл аквапарк и полностью продал территорию.

Как выяснила «Комсомолка», решением суда от апреля этого года Гутриц обязан был возместить моральный ущерб родителям погибшего 4-летнего ребенка по 600 тысяч рублей каждому. Кроме этого, перечислить госпошлину в 300 тысяч в бюджет администрации Гулькевичского района.

Второй версией самоубийства Леонида Гутрица является другой конфликт, который также развернулся в судебной плоскости, – прения с ООО «Кубанская строительная компания». Дело в том, что в записке, найденной при обнаружении тела Гутрица, умерший упомянул «прокуроров», «продажных следователей» и «аферистку Чуйко». Так вот именно суды с гражданкой Чуйко у Гутрица тянутся с 2015 года.

В кармане обнаружили записку

По некоторым данным, Леонид Гутриц дал в долг предпринимательнице больше 30 млн рублей. Чуйко должна была открыть ООО «Кубанская строительная компания». Но вместо этого девушка задолжала еще больше. Тогда Гутриц стал разбираться в ситуации в суде. Но четыре года назад сам стал обвиняемым в мошенничестве. Чуйко заявила, что именно Гутриц пытался похитить деньги. Дело закрыли за недостаточностью состава преступления.

Последние тяжбы Леонида Гутрица были с «Кубанской строительной компанией». В ноябре 2021 года он подал иск о банкротстве организации, таким образом пытался вернуть 20 млн рублей. По информации знакомых с ситуацией местных жителей, в ответ Гутриц снова попал под следствие за мошенничество.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Экс-главу района Кубани нашли мертвым возле здания прокуратуры после громкого суда

Есть версия, что он покончил с собой после гнета по уголовному делу о гибели ребенка (читайте далее)