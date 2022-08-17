Голую виновницу ДТП под Краснодаром родня объявила в розыск

Фото предоставлено родственниками девушки

Эта история облетела Краснодар. Видео обсуждали все. На кадрах была видна разбитая «Шкода» и голая женщина за рулем. Татьяна вылетела на встречку и смяла ВАЗ.

Это случилось на трассе М-4 «Дон». Через дорогу – поселок Знаменский, до Краснодара – пять минут езды. Очевидцы даже не поняли, что произошло.

Движение здесь оживленное. В каждую сторону – по две полосы. Между ними – отбойник. Случайно выехать на встречную полосу нереально. Нужно либо ехать по ней, либо пробить отбойник. Но он остался целым. А женщина закрылась в салоне авто.

- Посмотрите, вы посмотрите, в каком состоянии! Сейчас сидит, молится, – недоумевали очевидцы.

На заднем сиденье находился сын девушки. Очевидцы сразу обвинили женщину в употреблении запрещенных веществ. И принялись оскорблять, даже не пытаясь помочь.

- В результате аварии травмы получили 3-летний пассажир иномарки и 24-летняя пассажирка отечественного автомобиля, которую увезли в больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Водитель отечественной легковушки от госпитализации отказался. Ему назначили амбулаторное лечение. А вот предполагаемая виновница аварии с места скрылась.

- У человека 20 лет водительского стажа. У нее никогда не было ни «административок», ни «уголовок», – со слезами говорит родная сестра девушки Светлана. – Она никогда не состояла на учете. Всегда характеризовалась как адекватный человек. И тут она пропала при таких обстоятельствах.

Уже третьи сутки родные бьют тревогу. Вместе с волонтерами и спасателями они ищут Татьяну и не понимают, что случилось.

- Поймите, она никогда не уходила из дома. Ничего такого даже близко не было, – говорит Светлана. – Это абсолютно адекватный человек. Никто в семье не понимает, что случилось. Даже догадок нет.

Зато есть они у людей в соцсетях. Они уже обвинили девушку в употребление запрещенных веществ. И вынудили семью отказаться от соцсетей – из-за травли. Терпеть оскорбления близкого человека она была не готова.

- Сегодня утром мы общались со следователем. Просили ускорить поиски Тани, – добавляет сестра.

Уже третьи сутки она практически не спит. Вместе с волонтерами ищет сестру и мониторит информацию в соцсетях.

- Пишут: как она ушла? А мы тоже не понимаем, кто и как дал ей уйти, – задается вопросом девушка. – Единственный свидетель, которого я нашла, увезла ребенка сестры в больницу. И она не видела, куда делась Таня. Потому что отъезжала.

Сейчас ребенок находится с мужем. А вот самой беглянке идти было некуда. В районе, где случилась авария, у нее не жили ни родственники, ни друзья.

- Мы ищем любых очевидцев. Надеемся на помощь. Вдруг люди видели, но не знали, как с нами связаться. Просто пропал человек в поле. У нас даже мыслей нет, куда она могла пойти, – заключает Светлана.

Ищут девушку уже третьи сутки. Если вы видели Татьяну или знаете, где она находится, сообщите об этом по телефону: 7 961 506 26 33.