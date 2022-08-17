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Общество17 августа 2022 10:15

Голую виновницу ДТП под Краснодаром родня объявила в розыск

Семья не знает, куда исчезла женщина после аварии
Андрей ВЫНЕРКИЙ
Фото предоставлено родственниками девушки

Фото предоставлено родственниками девушки

Эта история облетела Краснодар. Видео обсуждали все. На кадрах была видна разбитая «Шкода» и голая женщина за рулем. Татьяна вылетела на встречку и смяла ВАЗ.

Это случилось на трассе М-4 «Дон». Через дорогу – поселок Знаменский, до Краснодара – пять минут езды. Очевидцы даже не поняли, что произошло.

Движение здесь оживленное. В каждую сторону – по две полосы. Между ними – отбойник. Случайно выехать на встречную полосу нереально. Нужно либо ехать по ней, либо пробить отбойник. Но он остался целым. А женщина закрылась в салоне авто.

- Посмотрите, вы посмотрите, в каком состоянии! Сейчас сидит, молится, – недоумевали очевидцы.

На заднем сиденье находился сын девушки. Очевидцы сразу обвинили женщину в употреблении запрещенных веществ. И принялись оскорблять, даже не пытаясь помочь.

- В результате аварии травмы получили 3-летний пассажир иномарки и 24-летняя пассажирка отечественного автомобиля, которую увезли в больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Водитель отечественной легковушки от госпитализации отказался. Ему назначили амбулаторное лечение. А вот предполагаемая виновница аварии с места скрылась.

- У человека 20 лет водительского стажа. У нее никогда не было ни «административок», ни «уголовок», – со слезами говорит родная сестра девушки Светлана. – Она никогда не состояла на учете. Всегда характеризовалась как адекватный человек. И тут она пропала при таких обстоятельствах.

Уже третьи сутки родные бьют тревогу. Вместе с волонтерами и спасателями они ищут Татьяну и не понимают, что случилось.

- Поймите, она никогда не уходила из дома. Ничего такого даже близко не было, – говорит Светлана. – Это абсолютно адекватный человек. Никто в семье не понимает, что случилось. Даже догадок нет.

Зато есть они у людей в соцсетях. Они уже обвинили девушку в употребление запрещенных веществ. И вынудили семью отказаться от соцсетей – из-за травли. Терпеть оскорбления близкого человека она была не готова.

- Сегодня утром мы общались со следователем. Просили ускорить поиски Тани, – добавляет сестра.

Уже третьи сутки она практически не спит. Вместе с волонтерами ищет сестру и мониторит информацию в соцсетях.

- Пишут: как она ушла? А мы тоже не понимаем, кто и как дал ей уйти, – задается вопросом девушка. – Единственный свидетель, которого я нашла, увезла ребенка сестры в больницу. И она не видела, куда делась Таня. Потому что отъезжала.

Сейчас ребенок находится с мужем. А вот самой беглянке идти было некуда. В районе, где случилась авария, у нее не жили ни родственники, ни друзья.

- Мы ищем любых очевидцев. Надеемся на помощь. Вдруг люди видели, но не знали, как с нами связаться. Просто пропал человек в поле. У нас даже мыслей нет, куда она могла пойти, – заключает Светлана.

Ищут девушку уже третьи сутки. Если вы видели Татьяну или знаете, где она находится, сообщите об этом по телефону: 7 961 506 26 33.

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