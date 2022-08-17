Мэрию Краснодара ждут кадровые перемены

Краснодар снова ждут перемены. Не прошло и года с момента вступления на должность градоначальника Андрея Алексеенко, как стало очевидно, что осенью его кто-то сменит на этом посту. Главный рупор страны - телеведущий Владимир Соловьев 16 августа сообщил, что действующий мэр кубанской столицы будет назначен председателем кабмина в Харьковскую область. К слову, на днях Андрей Алексеенко действительно побывал там с гуманитарной миссией.

И хотя официальных заявлений от администрации Алексеенко пока нет, политологи уже прогнозируют, кто станет новым мэром Краснодара. В тг-каналах появился даже список кандидатов на этот ответственный пост. Наиболее вероятными кандидатурами в провластных кабинетах видят вице-губернатора Евгения Наумова, первого зама Алексеенко Максима Слюсарева и действующего мэра Сочи Алексея Копайгородского.

- Надо понимать, что Краснодар сейчас находится на грани социально-коммунального коллапса. За 10 лет с ним произошло то, что произошло: глобальное переселение народов, пробки, хаотичная застройка, нехватка мест везде. Поэтому новым мэром Краснодара будет мужественный человек как минимум. У него не будет с городом "конфетно-букетного" периода, надо будет сходу приниматься за вагон работы и решать все насущные проблемы, - говорит собеседник "КП" - Кубань" в парламенте Краснодарского края.

Лучше всего на эту роль из названных кандидатов подошел бы сочинский реформатор Алексей Копайгородский, считает он.

- Я хорошо знаю Копайгородского, у него большой опыт муниципальной работы. Но в этом случае перед руководством Краснодарского края встанет не менее важная задача подыскать замену ему в курортном городе, - говорит эксперт.

У двух других названных в списке кандидатов на пост мэра Краснодара опыт муниципальной работы тоже имеется. Но пока только в команде.

- У всех предыдущих глав города была абсолютно своя модель управления. Поэтому, кто и как себя проявит на этой работе, сложно предсказать. Но пакет задач у него будет запредельным, - озвучил собеседник "КП"-Кубань". - Денег на новые проекты в Краснодаре дадут (имеется в виду из федерального бюджета. - Авт.) под любого главу. Но на "экспериментального" дадут мало и сможет ли он потратить их эффективно - вопрос. А на проверенного годами дадут много денег, что позволит вывести краевую столицу из кризиса.

Он выразил уверенность, что решение о том, кто станет новым мэром Краснодара, точно будет согласовано с федеральными властями.