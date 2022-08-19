Лиза Арзамасова прокатилась на гидроцикле в Сочи ради экстрима

Арзамасова вместе со своей семьей проводила отпуск в Сочи. Фото: https://t.me/LizaArzamasova Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лиза Арзамасова вместе со своим мужем Ильей Авербухом и годовалым сыном Левушкой проводили лето в Сочи. Актриса побывала на ледовом шоу Навки «Лебединое озеро» с участием Авербуха. Кроме работы, звездная семья выбиралась и на отдых.

Звезда «Папиных дочек» удивила своих фанатов. Арзамасова «оседлала» гидроцикл и сделала на нем яркие фотографии в открытом море. Кадры актриса опубликовала в своем Telegram-канале. На фотографиях Лиза не скрывает своего счастья и удовольствия от вождения водного байка.

Актриса на водном мотоцикле. Фото: t.me/LizaArzamasova

- Празднуй лето, деточка. Что бы не происходило, как бы не поворачивалась жизнь, чем бы не болела душа. Празднуй улыбкой, поцелуями, вином и яркими фруктами, безумствами и приключениями. Их не так много отмерено на человеческую жизнь, этих летних дней, - подписала свои фотографии Лиза Арзамасова. - Спасибо, лето.

Арзамасова похвасталась фигурой. Фото: t.me/LizaArzamasova

К слову, жена Авербуха похвасталась и своей подтянутой фигурой. Арзамасова надела укороченную клетчатую рубашку и джинсовые шорты. У фанатов вызвал восторг стройная фигура актрисы: «Шикарные фотографии»; «Елизавета, вы прям фея моря»; «Ух! Лиза! Я в восторге! И только полный вперед»; «Стройняшка! Супер»; «Лиза, вы экстремалка»; «Афродита».

Актриса каталась на гидроцикле без спасательного жилета. Фото: t.me/LizaArzamasova

Некоторые поклонники актрисы считают, что она зря рискует жизнью, выбирая экстремальные развлечения, так как лишь год назад стала мамой. 14 августа актриса вместе с мужем Ильей Авербухом отметила год со дня рождения сына Левы. Некоторые фанаты обратили внимание, что Арзамасова даже не надела спасательный жилет: «Лиза, осторожно на гидроциклах. Не рискуйте, ради хорошего и эффектного снимка»; «Плохо одно - что вы без спасательного жилета, а так все замечательно».

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