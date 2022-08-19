Космонавт Олег Артемьев показал Олимпийский парк с Орбиты

Олег Артемьев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олег Артемьев вновь поделился своими наблюдениями из Космоса. Наблюдать российские города с Орбиты имеют возможность единицы. На этот раз космонавту удалось зафиксировать на камеру Олимпийские объекты Сочи.

- Популярный летний курорт, а также место проведения форумов и крупных международных мероприятий. Одними из главных современных достопримечательностей Адлера являются: Олимпийский парк зимних игр 2014 года, тематический парк развлечений "Сочи Парк" и дендрологический парк «Южные культуры", - написал он на своей странице в соцсети.

Олимпийский парк из Космоса. Фото: @oleg_mks

В объектив фотокамеры попал не Адлер, а часть федеральной территории Сириус.

Напомним, у космонавта возникали проблемы со скафандром в открытом космосе. Из-за этого ему пришлось прервать свой выход за пределы МКС.

Роскосмос сообщил позже, что Артемьев вернулся на борт, его здоровью ничего не угрожает.

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