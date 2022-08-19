Разнесший устричную ферму в Крыму ураган идет на Сочи

Ураган сносит все на своем пути. Фото: соцсети

На Сочи надвигается жуткий смерч. Ураган сносит все на своем пути. Воронки затягивают даже машины. На курорте уже объявили штормовое предупреждение - людей и гостей просят быть осторожными во время непогоды.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, разрушительный смерч идет из Крыма. Накануне на полуострове торнадо снес устричную ферму в поселке Новоозерном Сакского района. Вихрь также оставил груду металла от автомобилей.

- Повреждена кровля производственного строения на площади 50 квадратных метров, а также пять частных автомобилей, - об этом сообщили в пресс-службе крымского министерства ЧС.

На полуострове после смертоносного урагана, к счастью, никто не пострадал. Но природная стихия пока не спешит успокаиваться - торнадо надвигается на Сочи. Метеорологи прогнозируют появление смерчей над морем. Ожидаются сильные ливни с грозой и шквалистый ветер до 14 м/с. Местным жителям и туристам рекомендуется не находиться рядом с морем.

- Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Ранее сообщалось, что все городские службы работают в усиленном режиме. На курорте действует оперативный штаб под руководством мэра Сочи Алексея Копайгородского.

СОВЕТЫ ОТ СПАСАТЕЛЕЙ

При урагане МЧС рекомендует быстрее спрятаться в подвале, метро или подземном переходе, если смерч настиг вас на улице. Относительно безопасными местами в доме можно считать дверные проемы, ниши, встроенные шкафы. Во время бури, смерча или урагана запрещено пользоваться какими-либо электрическими приборами.

Нельзя заходить в поврежденные и ветхие здания. Обходите оборванные провода линий электропередачи, так как они могут быть под напряжением. Не стойте рядом с рекламными щитами и вывесками.