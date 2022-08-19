На концерте SHAMANа в Геленджике люди выкладывали деньги, чтобы постоять в проходе

Спеть дуэтом со звездой в Геленджике смогли его поклонники. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Новая звезда поп-сцены SHAMAN продолжает «рвать» залы курортов Краснодарского края: 18 августа певец собрал полный зал в Геленджике, а 20 августа на его выступление в Новороссийске уже все билеты проданы.

Поклонники устроили пробку

«КП»-Кубань» писала, как на этой неделе SHAMAN собрал аншлаг в Сочи в Зимнем театре, а в Анапе на концерт артиста на Летней эстраде выстроились многокилометровые очереди. В Геленджике, где певец выступал в концертном зале пятизвездочного отеля на Толстом мысе, кварталы вокруг встали в пробке из-за наплыва желающих услышать и увидеть SHAMAN.

– Вон, у входа, поклонницы его с утра караулят. Там еще в фитнес-центре тоже кубанские красавицы делают вид, что пришли заниматься, а ждут артиста, – рассказал «КП»-Кубань» персонал отеля. – Мы уже вазы для цветов приготовили.

Спеть дуэтом со звездой в Геленджике смогли его поклонники. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Команда SHAMAN с утра отстраивала звук в концертном зале, а сам артист приехал на площадку из Анапы, где выступал накануне, буквально за час до начала шоу. Ярослав Дронов, именно так зовут SHAMAN в жизни, сразу же отправился на саундчек. Певец дотошно работал со звуковиками, добиваясь идеального звучания: концерт даже немного задержали. SHAMAN выступает только вживую и говорит, что для него «настоящий звук – это принцип».

«Я русский» пели стоя

Большинство зрителей, которые пришли послушать 30-летнего артиста, на удивление были старше его. У многих зрителей в переполненном зале, где зрители стояли даже в проходах, на майках была буква Z – символ спецоперации. Когда на сцену с огромными светящимися буквами SHAMAN вышли музыканты: два гитариста, клавишник, ударник, зал буквально взорвался.

– Первую песню «Спасибо вам» я хочу посвятить всем моим поклонникам: я написал ее специально для них, – объяснил певец. – Я прошел трудный путь в музыку, который начал в 15 лет, и вкладываю в свои песни себя, и очень хочу, чтоб вы и дальше были вместе со мной.

Певец оценил голоса кубанских красавиц. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

С первой песни к SHAMAN на сцену потянулись фанаты с букетами: он обнимал и фотографировался с каждым. А когда дело дошло до одного из главных хитов «Родная», артист спустился в зал и собрал импровизированный хор. Припев под руководством SHAMAN пели мальчишка лет семи, блондинка бальзаковского возраста с гипсом на руке, красавица-казачка.

Когда дело дошло до одной из самых известных песен SHAMAN «Я русский», зал не просто запел вместе с ним, а встал и зажег фонарики мобильных телефонов.

Артист спустился в зал и дал возможность фанатам пропеть по строчке из "Родной". Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– Родные, вы просто невероятные! Я обещаю, что обязательно скоро вернусь в Геленджик, – сказал певец, в голосе которого были слышны слезы. – Мы с вами вновь встретимся уже 6 сентября.

После концерта за кулисами у артиста случилась автограф-сессия: поклонники фотографировались с ним, обнимались и долго не отпускали, а певец никому не отказывал. Сегодня у Ярослава Дронова день отдыха: белокожий вокалист не загорает, но планирует набраться сил перед завтрашним концертом в Новороссийске.