Град в Анапе. Фото: "Типичная Анапа"
Град в Анапе с теннисный мячик разогнал туристов с пляжей. Непогода налетела внезапно.
- Еще с утра мы загорали под солнышком, а вдруг небо стало серым и начало громыхать, - сообщают очевидцы града в Анапе.
К слову, штормовое предупреждение объявили на всей территории Краснодарского края. Судя по прогнозам синоптиков, побережье Черного моря и дальше будет заливать дождями с грозами.
Град в Анапе 19 августа уже случился.
- В связи с прохождением грозового фронта купание на всех пляжах Анапы запрещено. Жителям и гостям города-курорта необходимо соблюдать осторожность и меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье, - сообщили в мэрии курорта.
На Сочи надвигается жуткий смерч.
В Краснодаре небо хмурится и тревожно гремит где-то далеко гром.
Напоминаем, что во время штормового предупреждения местным жителям и туристам стоит воздержаться от походов в горы. Также нежелательно находиться рядом с реками, возможно поднятие уровня воды. К слову, купание в море запрещено во время непогоды.
Во время грозы рекомендуется закрыть окна, выключить телефон, радио и навигатор. Не прикасайтесь к ручкам, дверям и металлическим элементам.
В случае чрезвычайных происшествий необходимо сразу звонить по номеру 112.