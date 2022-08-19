Град в Анапе. Фото: "Типичная Анапа"

Град в Анапе с теннисный мячик разогнал туристов с пляжей. Непогода налетела внезапно.

- Еще с утра мы загорали под солнышком, а вдруг небо стало серым и начало громыхать, - сообщают очевидцы града в Анапе.

К слову, штормовое предупреждение объявили на всей территории Краснодарского края. Судя по прогнозам синоптиков, побережье Черного моря и дальше будет заливать дождями с грозами.

Град в Анапе 19 августа уже случился.

- В связи с прохождением грозового фронта купание на всех пляжах Анапы запрещено. Жителям и гостям города-курорта необходимо соблюдать осторожность и меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье, - сообщили в мэрии курорта.

На Сочи надвигается жуткий смерч.

В Краснодаре небо хмурится и тревожно гремит где-то далеко гром.

Напоминаем, что во время штормового предупреждения местным жителям и туристам стоит воздержаться от походов в горы. Также нежелательно находиться рядом с реками, возможно поднятие уровня воды. К слову, купание в море запрещено во время непогоды.

Во время грозы рекомендуется закрыть окна, выключить телефон, радио и навигатор. Не прикасайтесь к ручкам, дверям и металлическим элементам.

В случае чрезвычайных происшествий необходимо сразу звонить по номеру 112.