Сильный ливень и град прошли в Анапе 19 августа 2022. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как и прогнозировали синоптики, на побережье Черного моря обрушилась стихия. Сильнее всего досталось Анапе. Черные тучи разверзлись над курортом. По словам людей, сначала начал капать мелкий дождь, однако через минуту он усилился. В какой-то момент ливень был стеной. К непогоде добавилась небесная канонада, а затем еще и зарядил град.

Сразу в нескольких районах Анапы выпали мелкие льдинки, но были ледяные снаряды и гораздо покрупнее.

В некоторых районах Анапы градины были размером с орех. Фото: Олеся Солопченко

Град размером с теннисный мячик разогнал туристов с пляжей. К счастью, люди успели вовремя укрыться от непогоды.

Последствия ливня с градом в Анапе 19 августа 2022: видео

Ливень с градом в Анапе привели к тому, что за считаные минуты улицы курорта погрузились под воду. Дороги и тротуары подтоплены.

Серьезнее всего ситуация на Пионерском проспекте, где ливневые канализации не справляются с большим потоком воды.

Непогода стала причиной серьезных заторов. Курорт сковали многокилометровые пробки сразу на нескольких участках. По данным сервиса Яндекс, машины стоят на Пионерском проспекте на отрезке от улицы Северной до Межсанаторного проезда. Не проехать и на Симферопольском шоссе.

Но попадались ледяные "снаряды" и покрупнее. Фото: t.me/pva_anapa

Другие автомобилисты своих «ласточек» и «коней» спасали как могли. Одни пытались заехать под козырек подъезда, другие теснились в ближайших арках, а кому-то пригодились, наконец, бабушкины ковры.

А тем временем пляжи Анапы закрыли из-за грозового фронта - купаться в море запрещено. Синоптики же говорят, что стихия может нанести еще один удар. Дождь вновь может обрушиться на Анапу вечером 19 августа, а также 20-го числа. Штормовое предупреждение продержится в Анапе еще сутки как минимум.

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