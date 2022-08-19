Фото: t.me/novosti_novoross

Залповый ливень обрушился на Новороссийск днем 19 августа. За полчаса несколько участков в городе ушли под воду, дороги превратились в реки.

- Анапское шоссе, дорога в воде. Машины плывут, - снимают обстановку в городе и делятся видео в соцсетях местные жители.

На Анапском шоссе Новороссийска пожаловались не только подтопленные проезжие части и тротуары, но и квартиры. Местная жительница сняла, как во время ливня у нее с потолка и дверной балки струится вода.

- Кто-то хочет дождя, а кто-то от него страдает, - поделились в соцсетях жители верхних этажей одного из многоквартирных домов.

- На улице Видова через закрытые окна вода лилась водопадом, - рассказывают о последствиях в сети горожане.

По сообщениям местных жителей, ливень шел в городе немного больше часа. В настоящее время, исходя из данных Яндекс.карт, тучи направились в сторону Азовского моря.

Грозовой фронт прошел почти по всему побережью. В Сочи дождь шел утром. А вот в Анапе днем даже выпал град – его размеры достигли теннисного мячика. О пострадавшем имуществе пока не сообщается.

По прогнозам, ливни с грозой и градом в Краснодарском крае ожидаются до 21 августа.

- До 21 августа местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность Формирования смерчей над морем, - сообщили в краевом гидрометцентре.