Презентация проекта реконструкции ТЦ. Фото: vk.com/develkrasnodar

В 2018 году в торговом центре “Мега-Адыгея Кубань” началась одна из самых грандиозных реконструкций в стране. ТЦ решили преобразить до неузнаваемости, сделав из него не просто площадку с магазинами, а местом притяжения горожан. И, судя по проекту, новая локация могла легко конкурировать с парком Галицкого. Инвестором выступила компания Ingka Centres, управляющая брендом IKEA и ставшая одним из крупнейших налогоплательщиков в республике. Вот только начавшиеся изменения остановились. А после закрытия магазина IKEA и санкций многие посетители решили, что стройку и вовсе заморозили. “КП” - Кубань” разбиралась, что стало с амбициозным проектом ТЦ в Адыгее.

Что планировалось

Будущее семейного ТЦ решилось на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года. Тогда глава Адыгеи вместе с инвестором обсудили детали масштабного проекта.

Планировалось не только увеличит площадь торгового центра «Мега-Адыгея-Кубань» почти в два раза (до 190 тысяч квадратов), но и изменить концепцию, добавив к торговым галереям обширную рекреационную зону. То есть рабочие должны были провести не только реконструкцию первой очереди (нынешнего здания “Меги”), но и создать крупнейший парк на территории в 22 гектара. Это 44 футбольных поля! Здесь должны были появиться прогулочные и рекреационные зоны, а также два искусственных водоема.

Стоит сказать, что к проекту инвестор все-таки приступил. Первый этап начался с возведения отдельно стоящего здания строительного магазина. Торговые помещения открылись в срок - а те площади, которые раньше были заняты, закрыли на время работ. Также на этом этапе начали строить искусственный водоем и даже приступили к реконструкции развязки кругового движения на территории ТЦ. В 2019 году первый этап работ завершился.

Во время второго этапа должен был появиться новый фудкорт под открытым небом, а также обновиться фасады и галереи торгового центра.

Далее уже в рамках третьего этапа “Мега” должна была расшириться. В это время должен был появиться кластер «мини-сити», объединяющий кафе и рестораны на открытом воздухе, галерею модных брендов, спортивную и образовательно-развлекательные зоны. В это же время должен был появиться кинотеатр и большая парковая зона вокруг водоема. Словом, уложиться бригады должны были до конца 2020 года.

А финальный этап - обновление фасадов и интерьеров торгового центра - планировалось закончить в 2021 году.

График сбила пандемия, но стройка продолжается

Стоимость проекта невероятная - 14 млрд рублей. Руководство IKEA даже заявили, что в Адыгее реализуется самый крупный в России инвестиционный проект. Более того, после окончания работ регион получил бы не только обновленную красивую зону для отдыха и развлечений, но и две тысячи рабочих мест.

На графике работ сильнее всего отразилась пандемия коронавируса. Карантин и ограничения сбили планы. Именно в это время посетители ТЦ заметили, что стройка приостановилась и, как казалось, так и не возобновилась.

Но, как удалось узнать “КП” - Кубань”, от своих планов инвестор не отказался. Более того, работы на объекте продолжаются согласно проекту - никакого удешевления не ожидается.

- Инвестором проекта выступает шведская компания Ingka Centres Russia. В настоящий момент осуществляется реализация второго этапа проекта “Реконструкция и капитальный ремонт здания торгового центра “Мега-Адыгея”. В 2022 году предусмотрен ремонт и реконструкция существующих торговых площадей. После окончания этого этапа появится около 300 рабочих мест, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве экономического развития и торговли Республики Адыгея. - В соответствии с отчетами инвестора, до конца 2022 года второй этап проекта будет завершен, причем в полном объеме. Отметим, что инвестор на сегодняшний день не заявил никаких отказов или изменений от планов.