125 лет мореплаватели Черного моря держат свой путь по Геленджикскому маяку

Береговой Геленджикский маяк работает уже 125 лет. Фото: Евгения ОСТРАЯ

Маяк – что-то архаичное и, кажется, давно уже вышедшее из практики. Оттого Геленджикский береговой створный маяк кажется еще более удивительным и интересным. Вот уже 125 лет черноморские мореплаватели и днем и ночью идут по его сигналам. Благодаря маяку навигация в бухте Геленджика уже более сотни лет безопасна и надежна.

- Днем этот объект работает вот как: у нас вертикальная красная полоса на белом фоне, а на Маркхотском хребте есть белая каменная пирамида, которая стоит рядом с сафари-парком. Днем судно, заходящее в Геленджикскую бухту, наблюдает на одной линии красную полосу и белую пирамиду на горе. Капитан соединяет их в одну линию, которая и ведет корабль и экипаж в бухту, - рассказывает начальник Геленджикского берегового створного маяка Анатолий Юрченко.

Анатолий Юрченко - потомственный смотритель маяков. Фото: скриншот.

Анатолий Юрченко и сам фигура очень интересная. Он из династии смотрителей маяков. Его отец отдал жизнь служению на маяке на Толстом мысе. А сын вот уже 15 лет работает здесь.

Строительство Геленджикского маяка началось в августе 1897 года, а завершилось спустя девять лет. Владела им богатая французская компания, которая вела бизнес на берегу Черного моря. Помимо прочего, им принадлежали крупный цементный завод и лесопилка. Маяк помогал торговым судам безопасно перевозить грузы французских промышленников.

Внутри маяка словно время остановилось. Фото: Евгения ОСТРАЯ

А в годы войны служитель маяка обеспечивал высадку десанта на плацдарме в Новороссийске, той самой «Малой земле».

- Здесь в здании располагался служба, которая обеспечивала высадку десанта на Малой земле. Тоже там наводили створы в линию в Кабардинке, по которой десант шел в Новороссийск и по земле тоже, - по словам Анатолия Юрченко, во время Великой Отечественной войны маяк планировали взорвать, чтобы он не достался противнику. – Но, к счастью, это не произошло, он уцелел.

Сейчас это уникальный памятник истории и архитектуры Геленджика, в котором практически все сохранилось в первозданном виде. Здесь до сих пор действует линза Френеля, которая была установлена еще 125 лет назад. Но убрали баллоны с маслом. Для работы фонаря используют современное топливо.

- Если судно заходит в бухту и видит красный свет, значит, оно двигается не в коридоре, а на рифы, - объясняет смотритель, - зеленый - по центру. Вот он как раз свидетельствует о том, что направление верное.

Смотритель уверен, что ни одно современное навигационное оборудование не сравнится с маяками. Фото: скриншот

Геленджикский маяк больше похож на богатый особняк. Двухэтажное здание с мезонином и специальными флюгерами на куполе некоторые бабушки даже принимают за церковь – крестятся у ворот.

- Вы не найдете ни одного одинакового маяка. Они по определению все разные. Чтобы не было путаницы. Их же надо как-то понять. И у каждого характеристики огня разные абсолютно, - смотритель маяка гордится своим местом работы, которое является одновременно и домом для его семьи.

Закрывать маяк и превращать его в музей нет даже в планах. И в высокотехнологичное время консервативные моряки продолжают ориентироваться по этим огням на горизонте.