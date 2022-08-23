Песок в глазах и на зубах. В Краснодаре повысилась концентрация вредных частиц

Некоторым жителям города уже тяжело дышать на улице. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Краснодар за последние сутки наблюдается повышенная степень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса BreezoMeter. Согласно интерактивной карте, 23 августа практически на всей территории города повысилась концентрация вредных частиц до опасных значений.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», норму превысили мелкодисперсные взвешенные частицы. Один из показателей РМ2,5 (это фактически сажа, пыль, микрофрагменты асфальта и резины и другое - прим.ред.) должен быть 10 мкг/м3. Однако сейчас это значение в два раза больше.

Преевышены сразу несколько показателей. Фото: breezometer.com

Из-за этого у людей с проблемами дыхания может ухудшиться самочувствие, станет тяжелее дышать. Им советуют ограничить время нахождения рядом с оживленными дорогами, строительными площадками.

Большинство горожан связывают загрязнение воздуха с сильным ветром, который установился в Краснодаре. Кроме того, ранее синоптики сообщали, что в Краснодарский край надвигается пыльная буря. Затронет она преимущественно северные и восточные части региона, однако, как сообщают в краевом гидромете, в кубанской столице ее не ждут.

- Ветер в городе сохраняется. Его скорость - 7-12 метров в секунду, временами порывы до 13-18 метров в секунду. Но пыльную бурю прогнозируем в районе Белой Глины, также может наблюдаться она в центральной части региона, но не в Краснодаре, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик Кубани Светлана Попова.

Где показатели превышены

Вот так выглядит карта загрязнения воздуха 23 августа. Фото: breezometer.com

Оранжевый уровень загрязнения воздуха наблюдается в центре, а также в районах, где пролегают основные дорожные магистрали.

Терракотовым цветом выделены зоны около улиц Мачуги, Воронежской, Северной (около Тургенева), Дзержинского. Высокий уровень загрязнения также на улице Уральской в районе станции “Краснодар-Сортировочный”.

При этом, судя по интерактивной карте, легче всего дышать жителям города, которые живут на окраине или вблизи водоемов.

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