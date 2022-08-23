Эколог объяснил нашествие пауков в Краснодаре Фото: Евгения ГУСЕВА

Такого нашествия пауков жители Краснодара еще не видели. За пару недель членистоногие забили частные дома и покоряли многоэтажки. Забирались они даже на 25-й этаж.

- Я был в шоке, но они даже пробили москитную сетку, – писал Валерий в социальных сетях.

Особенно пугали людей размеры пауков. Некоторые были с ладонь. Они встречали людей после возвращения с работы.

- Выхожу на лоджию, а на меня сверху спускается чудо, – добавлял Юрий.

Больше всего людей удивляли способности пауков. Они забирались даже на высотки. Причем на покорение зданий у пауков уходило не больше часа.

- Это жуткое зрелище. Я засекала. За десять секунд он прополз мой этаж, – негодовала Юлия.

Социальные сети забили десятки снимков пауков. Люди делились своими фотографиями и соревновались размерами пауков. Некоторые заявляли, что членистоногие на фото – ядовитые.

«КП» – Кубань» обратилась к члену экологического совета при губернаторе Кубани Вениамину Голубитченко, чтобы узнать, если в Краснодаре опасные членистоногие.

- Очень сложно определить паука по фото, – сказал эксперт. – Это может быть и южно-русский тарантул, и маленький птицеед. Спереди у него мохнатые лапы, передняя часть высоко поднята.

Точно определить пауков по кадрам из соцсетей оказалось нереально. Но этого хватило, чтобы понять: членистоногие неядовитые.

- У нас просто не бывает смертельно ядовитых пауков. У всех есть яд, у одних – больше, у других – меньше. Но в российской фауне нет пауков, способных причинить смерть. Даже если они укусят в шею или голову, будет отек и жжение из-за жидкости. Может появиться сильный синяк. Но серьезной опасности они не представляют.