Благородные олени попали в фотоловушку на горе Большой Тхач в Адыгее

На горе Большой Тхач Адыгеи объективы камер смогли заснять олениху с олененком. Фото: Природоохранный центр «Кавказ»

Природоохранному центру «Кавказ» удалось запечатлеть редкий момент природы - на горе Большой Тхач Адыгеи в объективы камер попали два оленя.

- Публикуем очередной видеоролик, снятый на устройство в окрестностях природного парка Большой Тхач. На этот раз в объектив фотоловушки попали Кавказские благородные олени, - сообщили сотрудники центра.

Снимок напоминает фрагмент из мультфильма «Бэмби», где маленький олененок бродит по лесу. Только здесь рядом ходит олениха, наблюдая, как ее еще неустойчиво стоящий на ногах малыш ищет пищу.

Благородные олени - удивительные и необыкновенно стройные существа с пронзительными глазами. Встречу с таким лесным обитателем не забудешь никогда.

Горные массивы Адыгеи не раз дарили туристам яркие впечатления. Так, во время восхождения на вершину группе людей удалось заметить кавказского бурого медведя.

- В разное время года медведи ведут себя по-разному. Если вы встретите его летом, то самцы будут нелюдимы и вряд ли близко подойдут. В то время как самки могут отвлечься на своих детей и не заметить, как любопытные туристы подойдут ближе, - дополнил эколог Вениамин Голубитченко. - Необходимо быть осторожным и не провоцировать животное. Так как оно может почувствовать угрозу и начать защищаться.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», эта встреча приятно порадовала туристов. И дабы не отвлекать и не провоцировать медведя, они проложили свой дальнейший маршрут в обход тропы.