Так жарко было 84 года назад: На Кубани установлен новый температурный рекорд

Жара в Краснодарском крае невыносимая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Краснодарский край устал от жары. Ежедневно отметки на столбиках термометров зашкаливают, причем на всей территории региона. Причина тому антициклон, который вот уже не первый день сохраняет свою власть над погодой. Он ограждает Кубань от нашествия дождевых туч. И, несмотря на порывистый ветер, удерживат температурные показатели выше климатической нормы. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Туапсе побит исторический температурный рекорд 84-летней давности.

По данным климатического монитора, на территории города воздух 25 августа прогрелся до 36,1 градуса. Отклонение от нормы составило 4,1 градуса.

- Предыдущий высокий показатель был +33,9, зафиксирован он 25 августа 1938 года, то есть 84 года назад, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в метеорологической службе.

Стоит отметить, что в этот же день абсолютный максимум был зарегистрирован и на Красной Поляне. Там температура воздуха днем составила +35 градусов.

- Предыдущий максимум был 24 года назад - тогда было 32,7 градуса. Отклонение от нормы составило 5,3 градуса, - уточняют метеорологи.

А вот в Краснодаре температурный рекорд побит не был, хотя многие жители города изнывают от пекла. Максимальное значение в этот день составило +33,4 градуса, что на 3 градуса ниже исторического рекорда.

Но не исключено, что жара еще выйдет на пик. По прогнозам, в регионе ожидается незначительное снижение температуры. Правда, уже в начале следующей недели отметки вновь будут выше +35 градусов. А значит, ждем новые температурные рекорды.

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