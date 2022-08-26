QR-коды и электронные путевки. Какие новшества ждут туристов на курортах Краснодарского края

Путешествовать жители России теперь будут не только с паспортом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года на Кубани уже отдохнули 11,2 млн человек. Это почти на 200 тысяч больше, чем в 2021-м. Сейчас лето подходит к концу, но время отпусков продолжается - впереди бархатный сезон. И пляжи точно пустовать не будут - все гостиницы забронированы на несколько месяцев вперед. Однако многих путешественников всполошила новость о том, что на курортах введут обязательные QR-коды для туристов.

Тревоги оказались напрасными. Речь идет не о новых коронавирусных ограничениях. Они на побережье Черного и Азовского морей не ожидаются, эпидобстановка там стабильная. Зато появится единая база электронных путевок.

Это цифровой реестр, куда будут вносить данные туристов и сведения о приобретаемых ими путевках. В свою очередь, сами путешественники получат QR-код с зашифрованной информацией о своем вояже - своего рода «курортный паспорт». Новинка должна помочь защитить жителей России от мошенников, которые пытаются нажиться на туристах.

- У нас сейчас большая часть туристической отрасли находится в «серой зоне», - сказал председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. - С переходом на единую информационную систему электронных путевок мы будем четко знать, кто и какие туры у нас продает, куда и какими путями идут уплаченные за них деньги, чтобы в случае возникновения форс-мажора их можно было оперативно вернуть.

Дополнительных трудностей у отпускников не добавится - никакой бумажной волокиты не будет. Как только турист подпишет договор, его данные и все сведения о предстоящем путешествии отобразятся в виде QR-кода. С этой минуты он окажется в единой системе.

Планировалось, что новшество заработает уже осенью. Но, по данным «КП» - Кубань», запуск пилотного проекта в Краснодарском крае, как и в других регионах, отложили. Точные даты, когда заработает единая электронная система, пока не называются.

- Но бархатный сезон для наших туристов пройдет, как и прежде, без QR-кодов и электронных путевок, - уточнили «КП» - Кубань» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что будет содержаться в электронной путевке

В ней указывается детальная информация о туроператоре (от официального наименования до ИНН и контактов), а также паспортные данные туристов — покупателей тура, его полное название, длительность, маршрут, номера рейсов, адреса гостиниц, стоимость и так далее.

QR-код будет формироваться автоматически и выдаваться туристу либо в цифровом виде, либо в виде распечатки.

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