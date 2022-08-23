Роспотребнадзор заверил, что масочный режим не вернется в Краснодарский край

Врачи рекомендуют пройти ревакцинацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Краснодарского края не будет введен масочный режим, заверили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако, по словам санитарных врачей, отдельным категориям граждан стоит вспомнить меры предосторожности и пройти ревакцинацию от коронавируса.

- Сейчас на Кубани в основном болеют люди пенсионного возраста. В зоне риска кубанцы в возрасте от 65 лет. В общественных местах им стоит носить маски, - рассказали в ведомстве.

Напомним, на Кубани за последние сутки выявили 469 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в краевом центре – 179 человек.