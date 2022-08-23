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Здоровье23 августа 2022 19:11

Роспотребнадзор заверил, что масочный режим не вернется в Краснодарский край

Санитарные врачи рекомендовали отдельным категориям граждан придерживаться мер безопасности
Евгения ХАЛИКОВА
Врачи рекомендуют пройти ревакцинацию.

Врачи рекомендуют пройти ревакцинацию.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Краснодарского края не будет введен масочный режим, заверили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако, по словам санитарных врачей, отдельным категориям граждан стоит вспомнить меры предосторожности и пройти ревакцинацию от коронавируса.

- Сейчас на Кубани в основном болеют люди пенсионного возраста. В зоне риска кубанцы в возрасте от 65 лет. В общественных местах им стоит носить маски, - рассказали в ведомстве.

Напомним, на Кубани за последние сутки выявили 469 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в краевом центре – 179 человек.