Сказочное место. Михаил Галустян захотел купить Геленджик

Михаил Галустян. Фото: скриншот видео.

Михаил Галустян сторговался на покупку части Геленджика. Шоумен снял видео, где он решает вопрос о приобретении курорта с юмористом Демисом Карибидисом.

- Неплохо, я тебе скажу. Только дороговато, конечно, - заявил шоумен в своем Telegram-канале.

- По частям хотя бы можно будет? - юморист начал торговаться.

- Нет, брат, мы не на рынке. Частями не продаем, - ответил Демис Карибидис.

Разговор о делении города продлился еще немного времени. Геленджик визуально разделили на две части. Сначала Михаил Галустян собрался купить Толстый мыс, а уже позже дополнить свои активы Тонким мысом.

- Ладно! Забирай, забирай все, - подытожил Демис.

На видео слышно, как юмористы «заключили» сделку взаимным смехом.

К шуточной покупке Геленджика приятелей подтолкнули невероятные виды, которые открываются со смотровой площадки курорта.

- Это что за город? Сказочное место, - сказал Михаил Галустян.

Юмористическое видео закончилось кадрами ярко-оранжевого заката, который сам шоумен еще раз назвал сказочным.

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