Многокилометровые пробки образовались на дорогах Кубани в последние выходные августа

Чтобы добраться к морю, сперва отдыхающим приходится постоять в пробках Фото: Иван ВИСЛОВ

Летний сезон подходит к концу, но ситуация на дорогах Краснодарского края остается неизменной. Жители и гости региона ежегодно попадают в пробки. Часто ситуация усугубляется настолько, что ряды машин растягиваются на несколько километров, а дорога от дома к морю занимает в два раза больше привычного времени. Многокилометровые пробки образовались на дорогах Кубани и в последние выходные августа.

В субботу, 27 августа, отдыхающие вновь оказались в дорожных ловушках. Причем стоят машины как на пути к морю, так и в обратную сторону. Глухие пробки появились в привычных местах.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», стоят водители в Туапсинском районе. Здесь в ярко-красный, а местами и бордовый цвет «окрасилась» дорога в районе Джубги и села Лермонтово. Затор здесь растянулся на несколько километров.

Ситуация на трассе в районе Джубги и Лермонтово Фото: «Яндекс.Карты»

Трудно добираться сейчас и на участке между Новомихайловским и Ольгинкой. Дорожный затор здесь достиг 10 километров.

Пробка образовалась и на участке между Ольгинкой и Новомихайловским Фото: «Яндекс.Карты»

Неизменной пока остается ситуация и на дорогах в Сочи. Эпицентр пробок на курорте находится в районе аэропорта – водители подолгу стоят в жаркую погоду. А пассажиры, опасаясь опоздать на рейс, иногда решают идти пешком к воздушной гавани.

Ситуация на дорогах в районе аэропорта Сочи Фото: «Яндекс.Карты»

Постоять приходится и на участке между станицей Курчанской и хутором Коржевским. Дороги здесь «полыхают» багряным цветом. Ситуацию на трассе осложняют ремонтные работы.

Дорожные работы усложняют ситуацию на участке между Курчанской и Коржевским Фото: «Яндекс.Карты»

Напомним, в этот летний сезон острая ситуация с пробками на дорогах Кубани связана с закрытием аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика. Многим туристам пришлось добираться на побережье альтернативными путями. И большинство людей пересели на автомобили.

К слову, несмотря на конец лета, тепло и благоприятные условия для отдыха сохраняются. По прогнозам, бархатный сезон на побережье Краснодарского края продлится до октября. Комфортная для купания вода сохранится до первой декады месяца.

- Температура воды потрясающая, - ранее отметил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кубанские курорты продолжат принимать гостей из других регионов. Отметим, что до конца года на Черноморском побережье региона планируют встретить почти 8 миллионов туристов.