Ажиотаж похлеще, чем обычно. В последние дни лета на пляжах курортов Краснодарского края полно туристов

Многие отпускники на пляже проводят весь день. Фото: t.me/MoreOz

Последние выходные августа оказались жаркими. И речь здесь не столько о погоде, хотя она и решила порадовать побережье обилием солнца и 30-градусными отметками. На побережье Черного моря с самого утра не протолкнуться - на пляжах полно людей.

Судя по всему, большинство отпускников решили закрыть летний сезон у моря. Так, в Кабардинке свободных мест у воды просто нет.

Обстановка на пляжах в Кабардинке. Фото: t.me/gelendgik

На кадрах, снятых с дрона, видно, что песчаный пляж переполнен. Людей много даже в море. Чтобы поплавать, не толкаясь, люди уходят подальше от берега и наслаждаются заплывами почти у буйков.

В воде просто не протолкнуться. Фото: t.me/gelendgik

Много людей сейчас и в Геленджике, где отмечают День города. На всей территории курорта идут праздничные мероприятия. Но туристы успевают еще и солнечные ванны принять.

В Геленджике на один день пляжи стали свободнее - на курорте отмечают День города. Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

Кстати, на пляже в Анапе сейчас тоже аншлаг. И, судя по количеству людей, курорт идет на рекорд.

Толпы отдыхающих заполонили побережье. Туристов так много, что даже сесть негде - многие стоят в море.

Сейчас людей много даже в море - так выглядит пляж Анапы. Фото: t.me/MoreOz

Стоит сказать, что большинство отпускников загорают почти весь день. Даже в самое пекло – в обед – в номере не прячутся. То ли место хорошее боятся потерять, то ли спешат подрумянить бока. Ведь у большинства жителей России на родине уже холода.

Напомним, что с начала 2022 года на Кубани уже отдохнули 11,2 млн человек. Эта цифра почти на 200 тысяч больше, чем в 2021-м. В основном туристы выбирают пляжный отдых в Сочи, Анапе и Геленджике.

Многие отпускники на пляже проводят весь день. Фото: t.me/MoreOz

При этом после окончания лета наплыв отдыхающих, по прогнозам, не снизится. По словам эксперта, турпоток на Кубань в летнем сезоне превысит прошлогодние показатели на 5-7%.

- В Краснодарском крае сезон длится, как повезет с погодой, — и до 15 октября, когда туристы купаются, - заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. - Соответственно, они успеют захватить период действия программы кешбэка с 1 октября до 15-го — и это тоже позволит нарастить прибытие.

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