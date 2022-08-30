Почему пляжный город Z.City похож на Казантип: предприниматель Алексей Жохов дал интервью «Без маски»

Алексей Жохов, который не особо любит давать интервью, расскажет обо всем и о себе журналисту Дмитрию Михееву.

Съемочная группа проекта "КП" «Без маски» отправилась в Z.City, который расположен на западе Крыма. Герой этого выпуска – предприниматель из Москвы Алексей Жохов. С чем связана такая любовь отдыхающих к этому месту? Что общего между Z.Сity и Казантипом? Чем недовольны старожилы? Почему семейный отдых как бизнес это всегда непросто? Алексей Жохов, который не особо любит давать интервью, расскажет обо всем и о себе журналисту Дмитрию Михееву.

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