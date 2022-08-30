Морские перевозки в Геленджик, Сочи и Новороссийск возобновили

С 30 августа морское сообщение возобновили. Фото: vodohod-express.ru

Между курортами Кубани, начиная с мая, курсировали скоростные пассажирские судна. Катера ходили по Черному морю между Сочи и Сухумом, а также между Сочи, Новороссийском и Геленджиком. Однако 20 августа рейсы приостановили. Как оказалось, «Комета» и «Грифон» не могли выходить в море из-за технической неисправности.

Судна приводили в порядок - их очищали от планктона. Также отполировали крылья и гребные винты для улучшения ходовых качеств теплоходов. С 30 августа морское сообщение возобновили.

Для туристов вновь открыли продажу билетов на перевозки по маршруту Новороссийск - Геленджик - Сочи. Приобрести их можно до 6 сентября включительно.

- Посадка на судно строго с паспортом для взрослого пассажира и свидетельством о рождении для ребенка, - сообщили на сайте компании.

ЧТО ПОЧЕМ

Стоимость билета на «Комету» зависит от направления. Взрослый билет по маршруту Новороссийск - Геленджик - Новороссийск стоит 600 рублей, а для детей до 14 лет - 300 рублей (комфорт - 800 и 600 рублей).

А вот 3000 рублей придется заплатить, чтобы добраться из Сочи в Геленджик, за детский билет - 2000 рублей (комфорт - 4500 и 3500). Стоимость билета по маршруту Сочи - Новороссийск - Сочи составляет 3500 рублей, а детский - 2200 рублей (комфорт - 5000 и 4000 рублей).

«Грифон» предлагает такие же цены за поездку. Но стоит учитывать, что на теплоходе доступны билеты только стандарт-класса.

БУДЬ В КУРСЕ!

Продажа билетов по маршруту Сочи - Сухум так и не началась. Морские рейсы не возобновились. О том, запустят ли сообщение в бархатный сезон, пока неясно.

СПРАВКА «КП»

«Комета» достигает скорости до 65 км/ч. При этом судно рассчитано на 120 человек. На теплоходе все предусмотрено для комфорта пассажиров: современный комфортабельный салон, удобные кресла, панорамные окна, туалетные комнаты, кондиционер, а также бар со снеками и напитками. В продаже есть билеты стандарт- и комфорт-класса.

«Грифон» может развить скорость до 50 км/ч. На катамаране также смогут за один раз прокатиться 120 человек. Судно оснащено всем необходимым для комфортной поездки. В катамаране новый современный салон, комфортабельные кресла, большие окна-иллюминаторы, туалетные комнаты, а также кондиционер. «Грифон» предлагает билеты только стандарт-класса.