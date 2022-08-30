Хотели срезать путь. В Туапсе охранник избил туриста дубинкой за попытку пройти к морю

Отдыхающий с семьей хотел пройти к пляжу легкой дорогой, но нарвался на гнев охранника.

На побережье Черного моря нередко случаются конфликты. Приехавшие на отдых туристы, как правило, стараются не тратить нервы и время - словесные перепалки быстро заканчиваются. Но иногда перерастают в драки. Так, неприятный случай произошел в Туапсе. Около пансионата «Южный» отдыхающий сцепился с охранником.

Как оказалось, причиной их конфликта стало то, что семья, которая шла с коляской, решила срезать путь к морю. На пляж ведут две дороги - одна из них довольно крутая, а вот вторая, из-за которой и произошла драка, более доступна.

Момент потасовки попал на видео, которое начала записывать супруга туриста. На кадрах - охранник говорит, что не пропустит семью на пляж через КПП. После этого секьюрити в нецензурной форме требует уйти. Однако уже через секунду сотрудник в форме решил применить дубинку - он стал бить мужчину на глазах у жены и маленьких детей.

- Мам, а папу не убьют? - малыши, испугавшись, сильно кричат и переживают за отца.

При этом турист не унимается. Он сумел выхватить дубинку у охранника, после чего начал наносить ему удары сам. После чего секьюрити достает пистолет, тем самым ему удается спугнуть отдыхающих.

- Мы тут каждый божий день будем проходить, - напоследок говорит за кадром женщина, несмотря на плач детей.

КОММЕНТАРИЙ МВД

Как стало известно, в конфликте уже разбираются правоохранители. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что материал по данному факту зарегистрирован.

- На данный момент проводится проверка, - отметили в полиции. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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