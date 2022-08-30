Маргарита Симоньян. Фото: telegram.org/k/#@msimonyan

Маргарита Симоньян восхитилась лотосами на Кубани. Журналистка осталась в восторге от проведенных выходных и сообщила об этом в соцсетях.

- Азов здорового человека. Если ваши выходные на Лазурке не похожи на мои в Приморско-Ахтарске, даже не вздумайте снимать с меня санкции, - написала Симоньян на своей странице в Telegram-канале и опубликовала видео, где она проплывает мимо кувшинок.

На кадрах видно, как главный редактор RT медленно дрейфует на катере в окружении огромных водных лилий. Между буйной зеленью проглядывают нежно-розовые лотосы и многометровые камыши. На горизонте не видно ничего, кроме водной глади.

После прогулки по Ахтарскому лиману и Азовскому морю Маргарита Симоньян отведала кубанского сома, которого поймал ее отец. Журналистка поделилась с подписчиками рецептом необычного блюда. Она поэтапно расписала все стадии приготовления, с упоминанием некоторых «секретных» ингредиентов. В кубанское блюдо входит много приправ, таких как хмели-сунели, перец чили, черный перец и соль. Также добавляется большое количество зелени.

Кубанский сом. Фото: telegram.org/k/#@msimonyan

Маргарита Симоньян продолжает путешествовать по курортам Краснодарского края. Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что журналистка со слезами слушала пение своего мужа в кафе Сочи. Тигран Кеосаян иногда выступает на публике бесплатно.

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