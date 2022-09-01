Может остаться инвалидом. Женщину, муж и новорожденный сын которой погибли в ДТП на Кубани, перевели в другую больницу

В ДТП погибли 30-летний мужчина и его новорожденный сын. Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

29 августа семья из хутора Нещадимовский Славянского района возвращалась домой. 30-летний мужчина вез домой из роддома свою жену. В салоне был их только что родившийся малыш и старшая дочь - ей шесть лет. На трассе Славянск - Петровская - Целинный - Ачуево в их «девятку» на скорости врезалась «Приора». Из покореженной легковушки достали людей – глава семейства и младенец погибли, а супругу и дочь скончавшегося водителя экстренно доставили в больницу.

- Девочку после аварии нашли в багажнике автомобиля - настолько сильным был удар. У женщины перелом таза. Ее перевели из городской в краевую больницу. Говорят, что останется инвалидом на всю жизнь, - рассказал «КП» - Кубань» Юрий Измайлов, знакомый с ситуацией.

6-летняя девочка сильно не пострадала. Сейчас она находится с родственниками, а за здоровье ее мамы врачам придется побороться.

- Дома после выписки их ждали родственники. Там есть традиция – дарить младенцу после рождения куклу, когда его привозят из роддома. Вот теперь эта кукла уже не нужна… - говорит Юрий.

После резонансной аварии следователи возбудили уголовное дело. Выяснилось, что виновник ДТП сел пьяным за руль. Мужчину арестовали 30 августа. До суда он проведет за решеткой два месяца.

- Рассмотрев материалы, суд принял решение об удовлетворении ходатайства. Он избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца - до 29 октября 2022 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Сестра погибшего мужчины открыла сбор средств на помощь его супруге и дочери, которые остались в живых. Им предстоит долгая реабилитация. Деньги можно перевести на банковский счет по номеру телефона — 8-918-375-76-70 (Анна Николаевна Е.).