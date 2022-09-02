Реки могут выйти из берегов. Жителей и гостей Сочи попросили воздержаться от отдыха у воды

Объявлено штормовое предупреждение. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи днем 4 сентября метеорологи обещают сильный ливень. Ожидаются грозы, град и шквалистый ветер. Порывы ветра могут достигать 20-22 м/с. Штормовое предупреждение продлится до конца 5 сентября.

- На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема, - предупреждают в пресс-службе администрации Сочи.

Стоит отметить, что на участке Магри-Веселое возможно появление смерчей над морем. Все городские службы были переведены в повышенный режим готовности. Ситуацию контролирует оперштаб по поручению мэра города Алексея Копайгородского.

Местным жителям Сочи и туристам рекомендуется в эти дни не отдыхать рядом с водой. Реки могут выйти из берегов. Также не стоит оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Убедительная просьба следить за маленькими детьми.

В случае возникновения ЧС необходимо сразу звонить по номеру 112.

Журналистка Маргарита Симоньян посоветовала отдыхающим в Сочи держаться подальше от моря и рек в непогоду. Она напомнила, что от тропического шторма люди могут погибнуть, и посоветовала соблюдать на курорте элементарные правила.

- Не сидите на пляже или в кафешке, уходите в закрытое капитальное строение. Если от разряда молнии до грохота грома проходит буквально секунда, то гроза уже над вами и в здание надо не уходить, а бежать, - сообщила Маргарита Симоньян.