Краснодарский край стал третьим регионом в России по количеству жителей

Фото: t.me/prostoevgeny

Росстат представил подробные данные о численности населения в субъектах России и муниципалитетах. По итогам Всероссийской переписи Кубань больше не сельский регион.

Эксперты сообщили, что в Краснодаре проживает более 1,2 млн человек, а всего в Краснодарском крае — 5,8 млн жителей. Кубань по численности населения стала третьей в стране после Москвы и Московской области, обогнав Санкт-Петербург.

Фото: t.me/kondratyevvi

Но вот губернатор региона Вениамин Кондратьев назвал результаты переписи населения неоднозначными.

– Результаты неоднозначные. По данным Росстата, на Кубани проживают 5 838 273 человека. Но только по увеличению количества школьников видно, что жителей в регионе больше. Статистика показала, что Краснодарский край - третий по численности населения в стране. А Краснодар, наконец-то, официально получил статус города-миллионника. Это значит, что у нас появится больше возможностей для развития своих территорий, – написал Вениамин Кондратьев.

Фото: t.me/kondratyevvi

Всероссийскую перепись населения России проводили с 15 октября по 14 ноября 2021 года. По сравнению с предыдущей переписью 2010 года количество жителей региона увеличилось на 600 тысяч человек.

На сегодняшний день 56,88% жителей Кубани составляют городское население, 43,12% – сельское. В рейтинг городов Краснодарского края по численности населения входят Краснодар, здесь проживает по данным Росстата 1 204 878 человек, Сочи с населением в 564 367 человек, Новороссийск, где числятся 340 792 жителя, Армавир с населением 206 809 человек и Анапа - в ней проживает 203 951 человек.

Фото: t.me/kondratyevvi

Ранее усомнился в достоверности итогов переписи населения Краснодара бывший мэр города Евгений Первышов.

Фото: t.me/kondratyevvi

- При почти 400 тысячах детей в детсадах и школах и молодых людей в вузах и ссузах выходит, что все оставшееся взрослое и пожилое население Краснодара - около 800 тысяч. Что явно не так. Поэтому 1,2 миллиона жителей - это ниже реальной численности, - написал в Telegram-канале Первышов.

Фото: t.me/kondratyevvi

Напомним, при подушевом финансировании данные официальной статистики напрямую влияют, например, на количество поликлиник и участковых пунктов полиции, на финансирование здравоохранения.

Общественники также ранее высказывали мнение о результатах и сомневались в точности данных Росстата. Они сообщали, что в Краснодаре ощущается все 2 млн жителей.