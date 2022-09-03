Молодая жена Евгения Петросяна похвасталась фигурой в купальнике с глубоким декольте в Сочи

Женя Петросяна шокировала подписчиков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Петросян в 2019 году женился на своей любовнице Татьяне Брухуновой. За три года брака юморист расцвел и даже помолодел на несколько лет. Многие фанаты Петросяна заметили, как хорошо на него влияет бывшая помощница.

Недавно сатирик вместе со своей молодой женой и сыном Ваганом отправились в запланированное путешествие в Турцию. Вернувшись, звездная семья поняла, что не хватило отпуска. Тогда Брухунова, не разбирая чемоданы, отправилась в Сочи. Однако, как заявила сама Татьяна, она приехала работать.

- Хотелось бы сказать, что я в отпуск, но нет. Привет, Сочи! Впереди огненные дни, насыщенные мероприятия, - написала в своем блоге Татьяна Брухунова.

Несмотря на это, молодая жена Евгения Петросяна не перестает радовать своих подписчиков яркими фотографиями. На днях Брухунова шокировала всех снимком без одежды.

Татьяна опубликовала фотографию в черном монокини с глубоким декольте, темных солнечных очках и легкой панаме. На лице Брухуновой как всегда сверкала очаровательная улыбка с ямочками. Кадр запечатлел молодую жену Петросян, идущую по побережью Черного моря на фоне безупречно голубого неба.

Брухунова опубликовала фотографию в купальнике. Фото: соцсети

- Лучший изгиб в теле женщины - это ее улыбка, - процитировала Боба Марли Татьяна Брухунова.

К слову, у подписчиков данная фотография вызвала только восторг. Фанаты Татьяны не могли налюбоваться ее фигурой: «Я тоже такой изгиб хочу!»; «Вы самая чудесная девушка»; «Ох, какая девушка! Очень эффектное фото и такая же эффектная женщина»; «Всегда прекрасная улыбка»; «Татьяна, вы вдохновляете!»; «Не скромничайте! Остальные изгибы тоже лучшие!» И таких комментариев тысячи.

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