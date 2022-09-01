«Я просто схожу с ума»: Ольга Бузова нашла свою любовь после поездки в Сочи

Бузова нашла свою любовь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Бузова вернулась в Москву после незабываемого путешествия в Сочи. Певица начала давать концерты и вести прежний активный образ жизни. Несмотря на большой объем работы, красавица успевает позаботиться и о своей личной жизни.

Звезда эстрады уверяет, что после поездки в Сочи у нее появилась та самая «новая любовь». Правда, речь идет не о мужчине.

- Сейчас у меня появилась новая любовь – большой теннис. Я просто схожу с ума и не понимаю, почему не занималась им раньше. Это такой кайф, - рассказала Ольга Бузова Телепрограмме.

Многие знакомые и друзья певицы думают, что она шутит. Однако красавица уверяет, что она всерьез. Бузова уже начала заниматься теннисом два раза в неделю. Певица не собирается бросать спорт в ближайшее время.

- Я занимаюсь теннисом, звоню маме и спрашиваю: «Мама, почему в детстве ты меня не отдала в теннис?». Коньков у меня не было, тенниса тоже. В общем, сейчас я восполняю те пробелы, которых мне не хватило в детстве, - заявила Ольга Бузова в беседе с Телепрограммой.

Стоит отметить, что об отношениях Бузовой ходят слухи. Многие уверены, что певица явно не страдает от одиночества. Звезда эстрады вежливо принимает знаки внимания от двух состоятельных кавалеров. Например, с Павлом Буниным артистка несколько раз отдыхала в Сочи. Хотя у Бунина есть жена и ребенок.

Также Бузова с радостью принимает дорогие подарки от банкира Ивана Семенова. Но, к сожалению, воздыхатель несвободен. Миллионер уже несколько лет встречается с Анной Калашниковой. Но в последнее время у них появились проблемы в отношениях. Возможно, именно поэтому Семенов обратил внимание на бывшую звезду «Дома-2».

К слову, сама Ольга Бузова еще не давала официальные комментарии по поводу своих отношений.