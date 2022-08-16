«Я вернулась»: Бузова эффектно заявила о своем возвращении после поездки в горах Сочи

Бузова вернулась. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Бузова три дня не выходила на связь со своими фанатами. Кроме того, певица даже не отвечала своему пиар-менеджеру. Кто-то даже злорадствовал тому, что Бузова исчезла. А кто-то действительно переживал за здоровье и состояние своей любимой звезды. Но 15 августа Бузова эффектно заявила о своем возвращении.

Последняя фотография Бузовой перед исчезновением. Фото: личный архив певицы

В соцсетях Оля выложила видео. На кадрах живописные горы Сочи, окутанные дымкой. Посередине стоит Оля в одном купальнике. Вокруг Бузовой ходят благородные лошади. На видео видно, как певица наслаждается природой и красивыми жеребцами. Одна лошадь даже облизала спину звезды, отчего она аж ахнула.

- Мои хорошие, я вернулась. У меня все великолепно. Все, что произошло в горах, останется в моей памяти навсегда. Я счастлива, я вас люблю, - написала под видео Ольга Бузова.

Можно сделать вывод, что певица не торопится делиться красивыми кадрами и историями со своими подписчиками. Хотя Бузова пообещала радовать фанатов.

В своей истории певица опубликовала цитату «Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем. Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри нас». Бузова отметила, что она наполнилась. Видимо, горный воздух хорошо подействовал на певицу.

Комментарии вновь разделились на два лагеря. Кто-то злопыхал: «Ну все, расходимся. Она вернулась. Все в ее памяти. Все свободны»; «У нее забрали телефон, чтобы она не выкладывала фигню, но она его нашла»; «Оля в одежде - это уже сенсация»; «Очень странные движения»; «Наконец-то нашла свой табун. Как родная зашла».

А другие поддерживали Олю и писали, как они скучали: «Ну ты интриганка»; «Красотка вернулась! Ольга, красиво»; «Не пропадай больше так, мы испугались»; «Фигура шикарная»; «В этом видео все прекрасно».

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