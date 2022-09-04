Рубен Григорян по прозвищу "Циклоп".

Жестокая месть обиженного ухажера перечеркнула жизнь 18-летней участницы конкурса красоты в Сочи. Элеоноре Кондратюк пророчили блестящую карьеру модели, все были уверены - с такой красотой девушка добьется любых высот. Но прогулка к морю навсегда разделила ее жизнь на «до» и «после». 23 года назад на красавицу напали изверги, которые вылили на нее около литра концентрированной серной кислоты. Для усиления поражающего эффекта смешали (!) с машинным маслом. Как оказалось, мужчины выполняли заказ криминального авторитета Рубена Григоряна по прозвищу Циклоп. На такую немыслимую жестокость он пошел из-за отказа.

Девушку узнали лишь по голосу

Изувечили девушку на территории школы, где училась Элеонора. Вылитая кислота разъела глаза, дыхательные пути, кожу на лице, шее и плечах. После произошедшего девушка почти на ощупь добралась до учебного заведения. В одном из коридоров она наткнулась на своих учителей и стала просить о помощи.

17-летняя школьница, уроженка Дагомыса, на конкурсе красоты «Мисс Сочи» в 1998 году получила третье место, приз зрительских симпатий и титул «Мисс Очарование».

Сами педагоги были в ужасе. Вязкая масса разъедала одежду, кожу, волосы Элеоноры - свою бывшую ученицу они смогли узнать лишь по голосу. Девушку в тяжелейшем состоянии доставили в больницу. В момент нападения девушка кричала, поэтому кислота попала не только на кожу, но и в рот, обожгла пищевод и желудок.

Врачи сделали невозможное - ее буквально вытащили с того света. Российские и немецкие мастера пластической хирургии провели ювелирную работу, благодаря чему подарили девушке новое лицо. Удалось и частично вернуть ей зрение.

«Ты будешь плакать кровавыми слезами!»

О том роковом дне Элеонора сумела найти в себе силы рассказать лишь спустя 19 лет. Свои воспоминания она изложила в книге, которую готовила не один год.

- Одним апрельским днем мне перегородила путь машина. Из нее вышел здоровый, более чем двухметрового роста человек и, стесняясь, запинаясь, предложил познакомиться. Я отказалась, - писала в своей книге Элеонора Кондратюк. - Общие знакомые рассказали — он пользуется дурной славой - деньги добывает каким-то нечестным путем.

Этого мужчину звали Рубен Григорян. На голове у него был длинный шрам и протез вместо глаза. Сам он рассказывал, что якобы потерял его, защищая невинную девушку от изнасилования. На самом же деле - во время бандитской разборки. За это и получил прозвище Циклоп.

В суде мужчина так и не признал свою вину - уверял, что Элеонору облил кислотой кто-то из конкурентов.

Встречаться с Рубеном Элеонора не хотела, вежливо отказывала. Но ответ девушки он воспринимал с обидой. От уговоров перешел к угрозам.

- Ты еще пожалеешь об этом и будешь плакать кровавыми слезами, но тогда уже никуда не денешься и сама ко мне прибежишь! - бросал «Циклоп» жуткие слова в адрес юной девушки.

Когда же понял, что взаимности от Элеоноры ему не ждать, от угроз перешел к делу...

Вину не признавал даже в суде

Уязвленное самолюбие заставило Рубена пойти на немыслимо жестокий поступок. Причем сам пачкаться не захотел - купить кислоту попросил своего знакомого мелкого предпринимателя Богоса Нубаряна. А для осуществления бесчеловечного замысла Циклоп нанял двух своих знакомых из Абхазии — Адгура Гочуа и Романа Дбара. Самим процессом криминальный авторитет руководил по телефону. Боясь, что после случившегося его быстро вычислят, он заранее уехал из Сочи и попытался обеспечить себе алиби.

Однако разоблачить его правоохранители сумели быстро. После нападения Григоряна объявили в федеральный розыск. А вскоре задержали в одном из лесных поселков Карелии. В суде мужчина так и не признал свою вину - уверял, что Элеонору облил кислотой кто-то из конкурентов. Правда, в конце концов, все же сознался в содеянном.

Сейчас Элеонора работает психологом и помогает людям, которые столкнулись с бедой.

- Я приказывал облить кислотой только ее руку, но исполнитель «перестарался», - не жалея говорил Григорян.

В итоге в суде пособникам, покупавшим адскую смесь, - Артему Восканяну и Богосу Нубаряну дали по шесть и семь лет. Исполнителя нападения Романа Дбара убили в Абхазии, а вот второго, Гочуа, приговорили к 5 годам лишения свободы. Буйный кавказский поклонник получил 11 лет тюрьмы - срок он мотал в Усть-Лабинской колонии.

На свободу Рубен Григорян вышел в 2012-м и почти сразу залег на дно. Говорят, что он практически сразу покинул Россию и сейчас живет в одном из соседних государств. Он женился, завел детей.

Сама Элеонора об угрозах в свою стороны со сторону человека, который изувечил ее, не сообщала.

- Он отсидел 11 лет в тюрьме, вышел на свободу и уже давно живет обычной жизнью, - писала Кондратюк в своей книге.

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